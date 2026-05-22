Ex-ProSieben-Vorstand Breitenecker bewirbt sich als ORF-Generaldirektor
Markus Breitenecker hat seine Bewerbung um die Führung des ORF bestätigt. Das gab am Freitagmorgen in einem Video auf LinkedIn bekannt.
Der 57-Jährige war zuvor Vorstand des deutschen TV- und Streamingkonzerns ProSiebenSat1.
Breitenecker bewirbt sich um ORF-Führung
Breitenecker wurde bereits im Vorfeld als Kandidat für die ORF-Generaldirektion gehandelt, nun machte er seine Bewerbung offiziell. Zu seinem Video schrieb er:
"Wir brauchen einen souveränen und starken ORF, der uns durch diese Zeit trägt. Aber dieser, unser ORF, steckt in einer veritablen Krise. Nicht zuletzt durch die Skandale der vergangenen Wochen ist der Fokus auf das Wesentliche verstellt: die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags für das österreichische Publikum. Ich möchte daher meine gesamte Erfahrung einbringen und mein Wissen dem ORF zur Verfügung stellen: mehr als 30 Jahre TV‑Erfahrung, die Führung eines großen Medienunternehmens mit tausenden Mitarbeitenden sowie die Umsetzung der digitalen Streaming‑Transformation."
Weiters hieß es in seinem Video, das er direkt an das ORF-Team adressierte: "Mein Konzept für die gemeinsame Arbeit mit dem ORF-Team trägt den Titel „Ein souveräner ORF. Vom Marktführer zum Marktmotor”. Zu einem souveränen ORF gehört der bedingungslose Fokus auf Public-Value-Programm. Das ist für mich Qualitätsjournalismus im Sinne des Gemeinwohls."
Wer geht noch ins Rennen um den ORF?
Die Ausschreibung für die ORF-Generaldirektion ab 2027 ist bereits Ende April veröffentlicht worden. Vor Breitenecker hatte sich mit ORF-TV-Magazinchefin Lisa Totzauer erst eine aussichtsreiche Bewerberin offiziell ins Rennen um den Chefsessel des öffentlich-rechtlichen Medienhauses begeben.
Für weitere Interessenten ist aber noch bis 28. Mai Zeit, um Unterlagen einzureichen. In Seefeld haben sich gestern auch die aktuelle ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher und APA-CEO Clemens Pig ausführlich über die Lage des ORF geäußert, sich zu ihren eventuellen Bewerbungen aber noch nicht deklariert.
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