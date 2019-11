Manuel Rubey: "Plötzlich hat man eine Arschkarte gezogen"

Hat sich Nina in ihm gewaltig getäuscht? Kann man einen Mörder lieben? Kann ich jemandem, der bereits im Gefängnis war, noch vertrauen? In „Irgendwas bleibt immer“ sind diese Fragen omnipräsent. Für die deutsche Schauspielerin Lisa Maria Potthoff geht es dabei in erster Linie um Vertrauen. „Und mit Vertrauen oder Misstrauen, Verrat oder Verlust und der Angst vor diesen muss sich jeder Mensch befassen.“

Für Manuel Rubey geht es darüber hinaus auch um die Zumutbarkeit der Wahrheit: Wie ehrlich ist man beim ersten Date? Wie verhält man sich, wenn man eine neue Person kennenlernt und sich in diese verliebt? Verschweigt man da wichtige Brocken aus seinem Leben, um sich nicht gleich aus dem Rennen zu nehmen? Oder konfrontiert man jemanden gleich mit der Wahrheit, und riskiert damit ein schnelles Ende?

„Diese Fragen sollte sich jeder einmal stellen“, sagt Manuel Rubey zum KURIER. Denn die soziale Ausgrenzung kann jeden treffen: „Es muss ja nicht ein Verbrechen sein, das man begangen hat, um stigmatisiert und von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Oftmals kommen Menschen nach einer Scheidung aus dem Gleichgewicht und in eine Abwärtsspirale. Plötzlich hat man eine Arschkarte gezogen, die man schwer wieder loswird.“

Regisseur Thomas Kronthaler siedelt das Drehbuch von Claudia Kaufmann irgendwo zwischen Thriller und Kammerspiel an. Es geht um Intrige, Lüge und Wahrheit. „Der Krimi-Handlungsstrang innerhalb der Geschichte wäre meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen, aber das ist auch schon mein einziger Kritikpunkt an dem Film“, sagt Rubey, der sich im Gespräch als Fan von Lisa Maria Potthoff outet: „Ich halte sie für eine sehr talentierte und humorvolle Schauspielerin. Wir würden auch gerne ein weiteres gemeinsames Projekt angehen und haben dazu bereits mit einigen Autoren gesprochen. Uns schwebt eine Art ,Catastrophe‘ (britische Sitcom, Anm.) für den deutschsprachigen Raum vor“, sagt Rubey. Der muss aber zunächst noch an seinem ersten Solo-Kabarettprogramm „Goldfisch“ feilen. Premiere: 9. Jänner im Stadtsaal Wien.