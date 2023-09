Lobo bei Medientagen: An guten Seiten der KI muss man "intensiv arbeiten"

Edtstadler: Informationsfreiheitsgesetz wird kommen

Verfassungsministerin Karoline Edstadler hat zum Auftakt der 30. Österreichischen Medientage bekräftigt, dass ein Informationsfreiheitsgesetz kommen werde. "Wir befinden uns auf den letzten Metern", sagte sie am Erste Campus in Wien. Das Amtsgeheimnis müsse in die "Mottenkiste der Republik wandern". Der Kampf dafür dürfe aber nicht mit der Brechstange geführt werden, um die Verwaltung nicht zu überfordern. "Ansonsten bleibt es ein Recht ohne Akzeptanz", sagte Edtstadler.