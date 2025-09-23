Nach Tod von Laura Dahlmeier: RTL schneidet Szene aus Fernsehshow

Nach dem Tod von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier beim Bergsteigen in Pakistan hat der Fernsehsender RTL eine Szene mit ihr in der Unterhaltungsshow "Drei gegen Einen" herausgeschnitten. Stattdessen widmet RTL die Sendung am Samstag der mit 31 Jahren gestorbenen Sportlerin. Vor Beginn der Show wird ein Vorspann mit ihrem Foto eingeblendet.

"Die folgende Ausgabe von 'Drei gegen Einen' wurde im Frühjahr 2025 aufgezeichnet", heißt es dort. "In der ersten Challenge traten unsere drei Prominenten im Biathlon gegen die zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an, die am 28. Juli auf tragische Weise bei einer Bergtour ums Leben kam."