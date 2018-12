Landkrimi aus Oberösterreich: "Mehr Fleisch" im Mühlviertel

„Der Tote im See“ ist – wie der Name schon sagt – die Fortsetzung des ersten Falls „Der Tote am Teich“, der 2015 ORF-Premiere hatte. „Das in so einem winzigen Ort wie Windhaag ständig Morde passieren, wäre ja keineswegs glaubwürdig. Aber in unserem Fall hat es wirklich Sinn gemacht, einen zweiten Teil im selben Umfeld zu drehen“, sagt Maria Hofstätter, deren Figur Greta Öller nun „mehr Fleisch auf den Knochen“ habe. „Im ersten Krimi waren wir ja rein die Ermittlerinnen, haben also einfach unseren Job gemacht. Diesmal haben wir mehr Persönlichkeit, mehr Charakter, mehr Ecken und Kanten. Man kann sich mit den Figuren emotional verbinden“, sagt Miriam Fussenegger .

Der zweite Landkrimi aus Oberösterreich unterscheidet sich vom ersten auch atmosphärisch, was unter anderem mit den äußeren Rahmenbedingungen zu tun hat, die bei den Dreharbeiten vorherrschten. Regierte bei „Der Tote am Teich“ noch Haubenwetter, also Schnee und Eis, so ist man nun mit einer blühenden Mühlviertler Landschaft konfrontiert.

„Der Tote im See“ (heute, Mittwoch, um 20.15 Uhr in ORFeins) atmet viel Lokalkolorit (Provinz ist hier nicht nur Kulisse) und lebt von der Sprache der Region. Klischees werden dabei kaum bedient: Regisseur Nikolaus Leytner hat darauf geachtet, dass alles normal wirkt – so wie es eben ist. „Im Mühlviertel rennt nämlich niemand die ganze Zeit in Tracht herum“, sagt die gebürtige Linzerin Maria Hofstätter.