Nach 143 Jahren will eine Zeitung 100 Journalisten kündigen

Der Chefredakteur ist kürzlich zurückgetreten

"Wir sind enttäuscht über die Entscheidung der Gewerkschaft, respektieren aber ihr Streikrecht", erklärten dazu die Verleger. Chefredakteur Kevin Merida war vorige Woche nach mehr als zwei Jahren von seinem Posten zurückgetreten.

Die Arbeitnehmervertreter forderten das Management der Los Angeles Times auf, "in gutem Glauben" an den Verhandlungstisch zu kommen und sich klar zu Sparzielen zu äußern. Dies sollte dann mit so wenig Entlassungen wie möglich über die Bühne gehen. Ein Bericht in der Zeitung selbst berichtet von 100 Kündigungen, die geplant seien.