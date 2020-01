Kurz und Kogler im ORF: "Kläglich grüßt das Murmeltier"

Etwas später stellte dann Reiterer wieder einmal eine etwas g'feanzte Frage an Kurz. Es ging um die Ansiedelungen der Frauenagenden im Integrationsministerium. Ob die 4.490.959 Frauen in Österreich denn integriert werden müssen?

Kurz meinte, die Frage nicht ganz zu verstehen, warum es kein eigenes Frauenministerium gebe. Das sei schon öfter so gewesen. Jetzt sei es noch immer "ein eigenes Ressort, verbunden mit Integration.“

Und dann erklärte er recht unverblümt, warum das so sei. Die Herausforderungen für die Frauenrechte sieht die ÖVP offenbar vor allem in der Migration. Es seien laut Kurz folgende: „Das Sicherheitsgefühl von Frauen – gerade in großen Städten, das Aufkommen von Machokulturen, die teilweise nach Österreich importiert worden sind, teilweise ein falsches Rollenverständnis von manchen Zuwanderern.“

Zum Thema Frauenrechte hätten die Grünen noch vor ein paar Monaten noch einiges anzufügen gehabt. Kogler ließ es aber sicherheitshalber bleiben.

Zu kolportierten ersten Absprachen über von der Regierung vergebene Posten sagten die Regierungsspitzen folgendes.

Kurz: "Dass alle plötzlich im Ministerrat gleich abstimmen, dafür reicht meine Fantasie nicht wirklich aus.“ Daher sei klar, dass gewisse Absprachen notwendig sind.

Kogler: "Wir sind zwar neu, aber nicht naiv."

Kurz als Koglers "Pflichtverteidiger"

Nach der Abhandlung von Hacklerregelung (Kurz will das Gesetz reparieren), Luftraumüberwachung ( Kogler will es möglichst kostengünstig), Ausweispflicht im Internet (Kurz: „Kommt nicht“) kam es zum Schluss bei einer Grundsatzfrage an Kogler noch einmal zu unübersichtlichen Szenen.

Reiterer erklärte, dass die ÖVP-Vorhaben im Regierungsprogramm "fast alle ein Datum haben oder früher gemacht werden" und die "Vorhaben der Grünen entweder später gemacht werden oder kein Datum" haben.

Kurz unterbricht: "Frau Reiterer, das stimmt nicht!"

Reiterer, irgendwann dazwischen: "Die Lohnsteuersenkung hat ein Datum …“

Und dann: "Lassen Sie mich die Frage stellen …"

Kurz: "Aber ich kenn‘ die Frage schon …" Er erklärt, dass bereits die Lohnsteuersenkung mit Ökologisierungsmaßnahmen verbunden werde.

Reiterer kann die Frage dann endlich ausführen und Kogler - mit folgender Konklusio - stellen: "Papier ist geduldig. Glauben die Grünen, dass es eben fünf Jahre halten wird?"

Kogler: "Das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass Sebastian Kurz einmal – Dankeschön – zur Pflichtverteidigung ausrückt."