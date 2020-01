"Verdammte Sch***": Absurde Untertitel bei Angelobung im ORF

„So wahr mir Gott helfe“, gelobte Sebastian Kurz heute in der Hofburg. Ein durchaus überraschender Schwur – gängiger ist "Ich gelobe". Geht es nach der Untertitelung, die in der ZiB-Spezial in der TV-Thek zur Angelobung eingeblendet wurden, sprach Kurz aber überhaupt von etwas ganz anderem:

"Es ist schön hier", sagte Kurz da. Worauf van der Bellen antwortet: "Gestern wäre hier fast meine Schwester ertrunken."

Das Hoppala des ORF sorgt derzeit für große Erheiterung aber auch Rätselraten in den sozialen Medien.