Die Autorin der Bücher, die die Grundlage für die Erfolgsserie "Heated Rivalry" bilden, muss die Veröffentlichung ihres nächsten Werks wegen ihrer Parkinson-Erkrankung verschieben. Ihre Symptome seien schlimmer geworden und machten ihr das Schreiben schwieriger, sagte Rachel Goguen, die unter dem Pseudonym Rachel Reid veröffentlicht, in einer Videobotschaft via Instagram. Die 1980 geborene kanadische Autorin hatte die Erkrankung bereits im vergangenen Jahr öffentlich gemacht.

Ursprünglich war die Veröffentlichung des nächsten Buches aus der "Game Changers"-Reihe für September angekündigt, jetzt soll es im Juni 2027 erscheinen. Auf der "Game Changers"-Reihe basiert die Erfolgsserie "Heated Rivalry", die in Deutschland bei HBO Max zu sehen ist. Sie handelt von zwei Eishockey-Profis, die sich ineinander verlieben. Neben der "Game Changers"-Reihe hat Reid auch noch zahlreiche weitere Bücher veröffentlicht.