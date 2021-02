KommAustria: Fellner-Sendung auf oe24.tv reizte zu Hass auf

Die Medienbehörde KommAustria hat entschieden, dass im Zuge einer Sendung von "Fellner! Live" auf oe24.tv zu Hass aufgrund von Rasse und Nationalität aufgereizt wurde. Bei der Live-Sendung am 26. Mai des Vorjahres sprach der Ex-BZÖ-Politiker Stefan Petzner davon, dass "die Chinesen" und ihre Regierung für den Ausbruch des Coronavirus verantwortlich seien und titulierte es als "Schlitzaugen-Virus". Der Moderator der Sendung hätte einschreiten müssen, so die Behörde. Diese hatte u. a. auch gegen den Fellner-Sender wegen der Terror-Berichterstattung ein Verfahren eingeleitet.

Fehler erkennen

Der Moderator ist laut Entscheidung "unmittelbar sendungsgestaltend tätig und dadurch wesentliche Instanz hinsichtlich eines mit dem Audiovisuellen-Mediendienste-Gesetz konformen Sendungsablaufes". Er muss "Fehler erkennen und in Sekundenbruchteilen reagieren" – etwa das Interview abbrechen, den Interviewpartner maßregeln oder korrigieren. Die KommAustria sieht durch das Nichteinschreiten von Sender und Moderator folglich das AMD-Gesetz (§30 Abs. 2) verletzt, wonach audiovisuelle Mediendienste "nicht zu Hass auf Grund von Rasse, Geschlecht, Religion, Behinderung und Nationalität aufreizen" dürfen. Der TV-Sender muss mit Rechtskraft des Bescheides innerhalb von sechs Wochen die Entscheidung in seinem Programm veröffentlichen. Es kann dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (BVwg) eingereicht werden.