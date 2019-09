Kickl im ORF über ÖVP: "Unterwegs zu extremistischer Gruppierung"

Zadic: FPÖ ist das Problem

Alma Zadic saß gemeinsam mit Peter Pilz für die Liste Jetzt im BVT-U-Ausschuss und tritt jetzt für die Grünen an. Sie wollte ihre Kritik nicht an Kickl aufhängen, sondern an der FPÖ. Allein schon deren Regierungsbeteiligung habe durch die Kontakte zu Russland bei ausländischen Partner-Geheimdiensten für Nasenrümpfen gesorgt.

Kickl, nun wieder am Wort, sah bei den laut seiner Einteilung linksgerichteten Parteien eine "ideologische Verblendung", die dazu geführt habe, dass man im U-Ausschuss die "schwarzen Netzwerke" aus den Augen verloren habe, und am Ende eine Schwächung der "lästigen WKStA" bewirkt habe, so Kickl. "Eine echte Meisterleistung!" sagte er höhnisch.

Krisper entgegnete, dass der U-Ausschuss mit seinen Nachforschungen noch nicht am Ende gewesen sei.

Kickl verteidigt Teufel und bezeichnet BVT als "Saustall"

Seinen ehemaligen Kabinettschef Reinhard Teufel verteidigte Kickl vehement gegen die jüngsten Vorwürfe, dieser habe "Intensive" Kontakt mit Identitären-Chef Martin Sellner unterhalten. Dies sei "Rufmord gegen eine untadelige Person". Während er selbst von "dreckigen Methoden des Anpatzens" sprach, richtete er aber wierderum an die ÖVP drastische Worte. Unter der 17-jährigen Führung durch schwarze Innenminister sei das BVT zu einem "Saustall" verkommen. Dort würden Leute sitzen, "die parteipolitische Interessen bedienen, aber nicht die Verfassung geschützt und uns vor Terroristen verteidigt haben".