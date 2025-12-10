Umfrage zu KI: Angst vor Fake News, Sorge um die Demokratie

Die ständige Verfügbarkeit von KI-generierten Inhalten und Falschnachrichten in den sozialen Medien verunsichert die Bevölkerung in Europa zusehends. Das belegt die neue Studie „Democracy in the Age of AI“ des Vodafone Instituts. Auch wenn in der KI durchaus Chancen gesehen werden, überwiegt die Angst vor Manipulation, insbesondere in Vorwahlzeiten.

Gefordert werden dagegen auch staatliche Maßnahmen, zeigt die repräsentative Untersuchung, für die über 12.000 Menschen in zwölf europäischen Ländern (davon 1.002 in Deutschland) befragt wurden. Auch durch die stärkere Nutzung traditioneller, redaktionelle Medien erwartet man sich mehr Schutz vor Fake News.