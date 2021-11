Kevin Harts "True Story": Die Straßen von Philadelphia

Und er spielt zu großen Teilen sich selbst, beziehungsweise einen Charakter, den man mit Hart verwechseln könnte: „True Story“ heißt der doppelbödige Titel der Netflix-Produktion, in der Hart den Star-Komiker „Kid“ gibt, der während eines Aufenthalts in seiner Heimatstadt Philadelphia auf seinen nichtsnutzigen Bruder Carlton (Wesley Snipes) trifft. „Kid“, der es aus eigener Kraft bis ganz nach oben geschafft hat, wird dabei mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Carlton hat schon wieder ein Restaurant in die Pleite gewirtschaftet und braucht wieder einmal Geld von seinem kleinen Bruder. Und überhaupt: Davor wird gefeiert, Alkoholentzug hin, Vorsätze her. „Kid“ macht mit.

Dabei trägt er die Last des Millionärs aus kleinen Verhältnissen: Tief sitzt das Bewusstsein dafür, dass alles nur von ihm abhängt und eine mittelgroße Firma im Hintergrund am Laufen hält: Scheitert „Kid“, scheitert alles. Gleichzeitig will er sich nicht die Blöße geben, in seiner Heimatstadt als abgehobener Snob dazustehen. Es wird also gesoffen, eine junge Frau ins Hotelzimmer mitgenommen und von da an nimmt alles seinen üblen Lauf.