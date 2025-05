Jetzt offiziell: Drehstart für "Braunschlag 1986" Mitte Juni

Sämtliche Hauptdarsteller dabei

Superfilm-Chef John Lueftner kündigte im KURIER auch an: "Die Band ist wieder zusammen." Die vom ORF nun veröffentlichte Besetzungsliste zeigt, dass dies tatsächlich gelungen ist. So wird es ein Wiedersehen mit u. a. Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, Sabrina Reiter, Christopher Schärf, Simon Schwarz, Raimund Wallisch, Branko Samarovski, Thomas Stipsits, Stefanie Reinsperger, Erol Nowak, Inge Maux und David Wurawa geben. Als Neuzugang wird Nora Waldstätten angekündigt.

Von September bis November 2012 ging es in ORF 1 in die finanziell gebeutelte, fiktive Gemeinde „Braunschlag“, die mit einer angeblichen Marienerscheinung und so manch anderem wundersamen Ereignis von sich reden machte. Nun soll der neue Mehrteiler "Braunschlag 1986" 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Zeitreise

Braunschlag 1986? Regisseur und Drehbuchautor David Schalko erklärt den Titel so: „,Braunschlag 1986‘ ist eine Reise ins Zurück, um vielleicht die Gegenwart besser zu verstehen. Ich wollte nie eine Fortsetzung drehen, weil ‚Braunschlag‘ für mich eine auserzählte Geschichte war. Da habe ich mich geirrt. Vielleicht muss man sie alle 14 Jahre neu erzählen."

Manchmal ermögliche der Schritt zurück den "klareren Blick auf das Jetzt", sagt Schalko. "Wir freuen uns auf jeden Fall gemeinsam diese Reise anzutreten, auch wenn sie sich ein bisschen seltsam anfühlt. Was wohl aus allen geworden ist? Im Wesen sind sie vermutlich gleich geblieben. Vielleicht hat sich auch nur die Welt verändert. Vielleicht ist Zeit aber auch überschätzt. Schließlich handelt es sich ja auch nur um Halbwertszeit.“

1986 ereignete sich die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl.