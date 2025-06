Neuer Pixar-Animationsfilm "Elio": "Wir sind alle Erdlinge"

Als seine Kontaktversuche Erfolg haben, landet Elio wirklich im All – jedoch wird er irrtümlich für den Anführer der Erde gehalten. Wie er aus dem Schlamassel wieder herauskommt, ist ab 19. Juni im neuen Pixar-Film „Elio“ zu sehen. Produzentin Mary Alice Drumm gab dem KURIER im Zuge eines Promo-Termins in München ein Interview.

© PIXAR/Disney/Pixar

Wie hat das „Elio“ verändert? Mit ein Grund, warum Pixar-Filme so erfolgreich sind, ist, dass die Regisseurinnen und Regisseure eine starke Verbindung zum Stoff haben. Es war also klar, dass sich noch Dinge verändern würden. Maddie hat vorgeschlagen, dass Elio selbst ins All möchte – in früheren Versionen war er da eher zögerlich. Außerdem war Olga ursprünglich die Mutter. Domee und Maddie haben aber selbst keine Kinder und ihren eigenen Zugang zu der Figur gesucht. Aus Olga die Tante zu machen, hat der Geschichte eine ganz andere Dynamik verliehen.

Als Inspiration für die Außerirdischen dienten Tiefseelebewesen, die Farbpalette wurde mit Wollknäuel zusammengestellt, es gab sogar einen Modewettbewerb bei Pixar, um das Design für Elios Umhang zu finden. Das alles klingt sehr analog für einen Animationsfilm. Ist das der übliche Prozess? Natürlich entstehen unsere Filme am Computer, aber wir versuchen bei Pixar so viel wie möglich haptisch zu erforschen. Bei „Merida – Legende der Highlands“ wird der Protagonistin Schlamm ins Gesicht geworfen. Der Shading Art Director ist also nach draußen gegangen und hat Leuten Schlamm ins Gesicht geworfen, um eine Referenz zu haben (Das kann man auch am YouTube-Channel von Pixar im Kurzfilm „Dirty Hairy People“ sehen, Anm.). Bei „Elio“ hat jemand aus dem Kostümteam vorgeschlagen, dass wir diese Fashionshow machen – mit einer eigenen Jury. Mit den Umhängen wurden auch Windtests gemacht, um zu sehen, wie sich der Stoff bewegt, wenn er beispielsweise aus Zeltmaterial besteht oder aus Papier. Es war eine wirklich lustige Teambuilding-Gelegenheit, die auch einen praktischen Nutzen hatte. Sie arbeiten seit mehr als 16 Jahren bei Pixar – was war das Schrägste, das Sie in der Hinsicht erlebt haben? Da gab es einiges. Ich kann meiner Familie gar nicht alles erzählen, weil sie mich sonst fragen würden, ob das wirklich als Arbeit zählt (lacht). Schlamm wurde mir bisher keiner ins Gesicht geworfen, aber bei uns passiert immer irgendetwas, das nicht alltäglich ist.

© Deborah Coleman / PIXAR