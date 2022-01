In Linz beginnt’s am 1. Februar: Neue „Soko“ mit Lässigkeit

Nach 20 Staffeln „Soko Kitzbühel“ wird ab 1. Februar in Linz ermittelt (20.15/ORF1). Das bedeutet nicht nur weniger Berge, weniger Ski-Hütten-Atmosphäre und Schnee, sondern auch ein neues Team: Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski geben in der ORF/ZDF-Krimiserie „Soko Linz“ das Ermittler-Duo Johanna „Joe“ Haizinger und Ben Halberg. 13 Episoden wurden bereits abgedreht und bilden die erste Staffel einer Produktion, „die extrem wichtig für den ORF ist. Gut eingeführte Marken müssen gut weiterentwickelt werden“, sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz. Dabei sparten die Anwesenden dann auch nicht mit Superlativen: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Bürgermeister Klaus Luger freuten sich zum Beispiel unisono für Land und Leute.

Die DNA von „Soko Linz“ sei „Charakter, Haltung, Emotion und Lässigkeit“, wie der Produzent der Serie, Florian Gebhardt, erklärte. Das Image, das die Serie transportieren will, sei für Groiss-Horowitz klar erkennbar: „Linz ist Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, aber Linz ist auch die Hauptstadt der Lässigkeit. Das ist in den Episoden spürbar“, so die gebürtige Oberösterreicherin. „Es wird fix eine zweite Staffel geben“, verkündete dann noch der neue ORF-General Roland Weißmann, übrigens ein gebürtiger Linzer.