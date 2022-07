Heh, heh: "Beavis and Butt-Head" mit neuen Folgen ab 4. August

Wer die 1990er Jahre miterlebt hat, verbindet eine Menge Assoziationen mit den Grummel-Lauten und den doof-gelangweilten Sprüchen: "Beavis and Butt-Head" war in jener Dekade ein absolutes Popkultur-Phänomen.

Ein Comeback der Serie, die von 1993 bis 1996 hoch erfolgreich auf MTV lief, wurde bereits öfters angekündigt, ab dem 4. August ist es nun soweit: Auf dem US-Streamingdienst Paramount+ (ab Dezember in Österreich verfügbar) starten neue Folgen, die die Metalheads in neuen Abenteuern zeigen. Bereits im Juni hatte der Streamer den Film "Beavis and Butt-Head do the Universe" veröffentlicht, der die beiden Kumpels in einem unwahrscheinlichen Weltraum-Abenteuer zeigt - und sie nicht nur als zynische Teenager, sondern auch als gealterte Erwachsene darstellt.