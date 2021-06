Harald Schmidt klärt in neuem Podcast über Depressionen auf

Entertainer Harald Schmidt (63) klärt gemeinsam mit einem Psychiatrie-Professor in einem neuen NDR-Podcast über das Thema Depressionen auf. Das digitale Angebot des Senders NDR Info mit dem Titel "Raus aus der Depression" widme sich Fragen wie "Woran erkenne ich, dass ich an einer Depression leide? Welche Therapien helfen? Welche Auswirkungen hat die Erkrankung auf Familie und Partner?". Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mit.

Über Depressionen mit Betroffenen, Angehörigen, und vor allem mit Experten zu reden, helfe die Krankheit besser zu verstehen, erläuterte der Sender. Gastgeber Harald Schmidt ist seit mehr als zehn Jahren Schirmherr der Stiftung Deutschen Depressionshilfe.