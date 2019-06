Schmidt: Böhmermann mehr "Krawallschachtel" als Moderator

Der ehemalige Late-Night-Moderator Harald Schmidt hält nicht viel von seinem Kollegen Jan Böhmermann. "Ich wusste schon früh, dass es Böhmermann als Moderator nie schaffen würde - aber dass er es als Krawallschachtel sehr weit bringen würde, wusste ich auch", sagte Schmidt im Videogespräch mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Böhmermann, der seit 2015 das für das ZDF das " Neo Magazin Royale" moderiert, sammelte demnach seine ersten Fernseherfahrungen bei Schmidt. Von 2009 bis 2012 sei er ständiger Gast in dessen Show gewesen - zunächst in der ARD, später dann bei Sat1.

"Beim ZDF kotzt man doch im Strahl"

Was Schmidt nicht daran hindert, scharfe Kritik an Böhmermann zu üben. Er äußert in dem Interview die Vermutung, dass das ZDF nicht immer glücklich mit Böhmermanns Skandalen ist. Schmidt: “Ich glaube, man wäre ihn dort gerne los. Beim ZDF kotzt man doch im Strahl, wenn man sieht, welchen Ärger er wieder einbringt."

Warum Böhmermann dennoch weiterhin beim Öffentlich-Rechtlichen auf Sendung ist, dafür hat Schmidt folgende Erklärung: "Irgendein Medienmensch muss denen gesagt haben: Der lässt euch jung aussehen, der sorgt für Klicks und Randale in den Netzwerken, der hat eine große Medienpräsenz.”