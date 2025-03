Ex-ORF-Korrespondentin Hannelore Veit: "Amerika hat mich geprägt"

Sind die Trump-Wähler nicht ernüchtert? Dafür ist es noch zu früh. Die Wähler, die ich für mein Buch befragt habe, meinen nach wie vor, Trump sei toll für das Land, und die Amerikaner seien bisher über den Tisch gezogen worden. Die Ukraine interessiert sie überhaupt nicht. Nur 50 Prozent der Amerikaner haben überhaupt einen Reisepass, sie haben das Land also nie verlassen. Das hat auch sehr viel Einfluss auf die Einstellung. Sie wollen nicht mehr die Retter der Welt sein und sich auf sich selbst konzentrieren.

Auf die Europäer wirkt Trump relativ einfältig.

Wir in Europa sehen immer nur die Ausschnitte, wo er wieder etwas Empörendes sagt. Wenn man ihm zuhört, so hat er schon eine gewisse Art von Humor und macht sich auch über sich selbst lustig. Eine Journalistin hat einmal über ihn gemeint: „Die Trump-Wähler nehmen ihn ernst, aber nicht wörtlich. Die Medien nehmen ihn wörtlich, aber nicht ernst.“ Da ist was dran.

Brauchen die Amerikaner nicht auch die Europäer?

Ja – aber mit Einschränkungen. Die Außenpolitik der USA ist nach China ausgerichtet, China ist der große Rivale. Und man meint, dass Europa nie genug für seine Verteidigung getan hat, was ja auch stimmt.

Ist es nicht erstaunlich, dass die Demokraten trotz des irrlichternden Trumps nicht vom Fleck kommen?

Die müssen erst aus ihrer Schockstarre erwachen. Biden hielt zu lange an seiner Kandidatur fest.