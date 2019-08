Handmaid's Tale: "Jeder würde sich freuen, wenn unsere Serie irrelevant wäre"

„Dies ist nicht Gilead. Dies ist nicht , Handmaid’s Tale‘. Dies ist kein Buch. Dies ist keine TV-Serie. Dies ist Amerika. Dies ist unsere Realität“, sagt die Besetzung. „Wenn wir anfangen, den Zugang zur Abtreibung einzuschränken, kommt unser Land Gilead einen Schritt näher. Und das dürfen wir nicht zulassen.“

Die Komplizenschaft vieler Frauen in der Diktatur ist ein anderer Aspekt der Serie, der ihre Relevanz verschärft, vor allem nach einer US-Wahl, in der eine Mehrheit von weißen Frauen für einen frauenfeindlichen Präsidenten stimmte. Diese Despoten sind zugespitzte Analogien von konservativen Frauen wie Ivanka Trump, Kellyanne Conway, oder der republikanischen Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey, die im Mai das strengste Abtreibungsgesetz der USA unterzeichnet hat." Amerika ist reich an Serena Joys", schrieb die Journalistin Sarah Jones in dem US-Politmagazin New Republic über die Figur von Yvonne Strahovski, die Gilead mitaufgebaut hat.

Hauptdarstellerin und Produzentin Elisabeth Moss sagt, sie habe seit Beginn der Serie ein dramatisches Erwachen verspürt. „Es geht unter die Haut und Sie beginnen, sich mit der Realität der Welt zu verbinden“, betont sie, aber sie hofft, dass es nicht nur ein „Klickköder“ bleibt. „Ich hoffe, die Menschen nehmen dieses Gefühl der Angst – dieses ,Oh, es ist so relevant‘ und ,Oh, es ist so beängstigend‘ – und nutzen es, um etwas zu tun.“

Von Marietta Steinhart

Info: Die ersten zwei Staffeln von " Handmaid's Tale" kann man bei Amazon Prime Video kaufen bzw. über den Prime-Channel MGM streamen.