"Geschäft mit der Liebe": Beim Comeback noch nicht auf Normalniveau

Am Mittwochabend hat die umstrittene Reality-TV-Sendung "Das Geschäft mit der Liebe" bei ATV sein Comeback gefeiert. Die Ausstrahlung der Doppelfolge verfolgten im Schnitt 85.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag in der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen bei 6,4 Prozent. Auf der Streamingplattform Joyn erzielte die Sendung zunächst 25.000 Videoviews.

"Soviel scheint somit also klar: Viele Menschen wollen nach wie vor sehen, wie sich österreichische Männer mit klaren Vorstellungen in fremden Ländern auf Partnersuche begeben", hieß es in einer Aussendung. Über 54 Prozent der Zusehenden seien weiblich gewesen.

Erste vier Folgen werden in überarbeiteter Form gezeigt

Die zehnte Staffel hatte im Vorjahrrallerdings im Schnitt 153.000 Seherinnen und Seher (E12+) und 10,5 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen. Die ersten vier Folgen der elften Staffel laufen aber in (überarbeiteter )Wiederholung. Denn die Sendung wurde zwischenzeitlich vom Netz genommen bzw. nicht länger ausgestrahlt, da Szenen daraus als frauenverachtend und sexistisch kritisiert wurden. Der Privatsender nahm daraufhin eine Überarbeitung der Staffel vor. So wurde ein Warnhinweis am Beginn jeder Folge hinzugefügt, manch Sager rausgeschnitten und der Off-Kommentar überarbeitet, um die Verhaltensweisen der Männer klarer als problematisch zu kennzeichnen.