Generationenwechsel bei Bertelsmann: Mohn-Enkel Thomas Coesfeld übernimmt

Der Medien-Weltkonzern Bertelsmann hat die personellen Weichen für die Zukunft gestellt und die Nachfolge des langjährigen Konzernchefs Thomas Rabe geklärt. Auch bei der Entertainment-Tochter, der RTL Group, wird es eine neue Führungsspitze geben. Thomas Coeseld übernimmt Vorstandsvorsitz Der 35-jährige Thomas Coesfeld übernimmt ab dem 1. Jänner 2027 den Posten des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Damit wird Coesfeld, ein Mitglied der siebenten Generation, der erste Chef aus dem Kreis der Bertelsmann-Familie seit 1981, wie das deutsche Unternehmen nach Beschlüssen des Aufsichtsrats am Donnerstag mitteilte. Er ist der Enkel des 2009 verstorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bertelsmann Nach 15 Jahren als Bertelsmann-CEO tritt Thomas Rabe Ende 2026 ab.

Coesfelds Amtsantritt „markiert einen Generationswechsel in der Führung von Bertelsmann“, so Aufsichtsratschef Christoph Mohn, der dem Manager attestiert, alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Führung und die Kontinuität des Unternehmens mitzubringen. Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören u. a. die RTL Group, sowie die Buchverlagsgruppe Penguin Random House oder auch das Musikunternehmen BMG.

Karriere und Expertise des neuen Bertelsmann CEO Thomas Coesfeld begann seine Bertelsmann-Karriere 2016, nachdem er Betriebswirtschaftslehre studiert hatte und als Unternehmensberater bei McKinsey tätig war. Seit 2024 ist er im Bertelsmann-Vorstand. Seine operative Erfahrung sammelte er unter anderem im Druckgeschäft und ab 2020 bei der Musiksparte BMG, wo er im April 2021 Finanzchef wurde und seit Juli 2023 die Leitung innehat. Dieses Amt soll er in Personalunion weiterführen. Coesfeld wird als „analytischer, strategischer Typ, der in der Öffentlichkeit gut auftrete, gut erkläre und klar kommuniziere“ beschrieben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sebastian Pfütze/RTL Group Clément Schwebig übernimmt im Mai 2026 die Führung der RTL Group

Clement Schwebig übernimmt RTL Group Der seit 2012 amtierende Konzernchef Thomas Rabe (60) will seinen Ende 2026 auslaufenden Vertrag erfüllen, um einen reibungslosen Führungswechsel an der Spitze der Gruppe sicherzustellen. Rabe ist seit 2019 auch Chef der europäischen TV-Tochter RTL Group. Beim Entertainment-Konzern wird sein Nachfolger bereits im Mai 2026 Clément Schwebig (48), der derzeit bei Warner Bros. Discovery für Westeuropa und Afrika zuständig ist.