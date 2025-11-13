Generationenwechsel bei Bertelsmann: Mohn-Enkel Thomas Coesfeld übernimmt
Der Medien-Weltkonzern Bertelsmann hat die personellen Weichen für die Zukunft gestellt und die Nachfolge des langjährigen Konzernchefs Thomas Rabe geklärt. Auch bei der Entertainment-Tochter, der RTL Group, wird es eine neue Führungsspitze geben.
Thomas Coeseld übernimmt Vorstandsvorsitz
Der 35-jährige Thomas Coesfeld übernimmt ab dem 1. Jänner 2027 den Posten des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Damit wird Coesfeld, ein Mitglied der siebenten Generation, der erste Chef aus dem Kreis der Bertelsmann-Familie seit 1981, wie das deutsche Unternehmen nach Beschlüssen des Aufsichtsrats am Donnerstag mitteilte. Er ist der Enkel des 2009 verstorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn.
Coesfelds Amtsantritt „markiert einen Generationswechsel in der Führung von Bertelsmann“, so Aufsichtsratschef Christoph Mohn, der dem Manager attestiert, alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Führung und die Kontinuität des Unternehmens mitzubringen.
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören u. a. die RTL Group, sowie die Buchverlagsgruppe Penguin Random House oder auch das Musikunternehmen BMG.
Karriere und Expertise des neuen Bertelsmann CEO
Thomas Coesfeld begann seine Bertelsmann-Karriere 2016, nachdem er Betriebswirtschaftslehre studiert hatte und als Unternehmensberater bei McKinsey tätig war. Seit 2024 ist er im Bertelsmann-Vorstand.
Seine operative Erfahrung sammelte er unter anderem im Druckgeschäft und ab 2020 bei der Musiksparte BMG, wo er im April 2021 Finanzchef wurde und seit Juli 2023 die Leitung innehat. Dieses Amt soll er in Personalunion weiterführen. Coesfeld wird als „analytischer, strategischer Typ, der in der Öffentlichkeit gut auftrete, gut erkläre und klar kommuniziere“ beschrieben.
Clement Schwebig übernimmt RTL Group
Der seit 2012 amtierende Konzernchef Thomas Rabe (60) will seinen Ende 2026 auslaufenden Vertrag erfüllen, um einen reibungslosen Führungswechsel an der Spitze der Gruppe sicherzustellen. Rabe ist seit 2019 auch Chef der europäischen TV-Tochter RTL Group.
Beim Entertainment-Konzern wird sein Nachfolger bereits im Mai 2026 Clément Schwebig (48), der derzeit bei Warner Bros. Discovery für Westeuropa und Afrika zuständig ist.
Der Franzose, der bereits von 2002 bis 2013 für RTL tätig war, soll die Transformation innerhalb der RTL Group vorantreiben und vor allem das Streaming- sowie Produktionsgeschäft ausbauen. Schwebig wird auch in den Bertelsmann-Vorstand einziehen.
Die RTL Group hält u. a. Beteiligungen an 52 Fernsehsendern, sechs Streaming-Diensten und 40 Radiostationen. Zudem ist die RTL Group an Radiosendern in Frankreich, Deutschland, Spanien und Luxemburg beteiligt. RTL Deutschland ist die größte Geschäftseinheit der Gruppe.
