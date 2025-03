Forderungen nach "unabhängigen Neuanfang" der "Wiener Zeitung"

Prominente Kulturschaffende wie die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die Autoren Robert Menasse, Doron Rabinovici und Erika Pluhar sowie die Schauspieler Josef Hader und Cornelius Obonya fordern in einem Offenen Brief einen "unabhängigen Neuanfang" für die Wiener Zeitung, die nach ihrem Print-Aus als Tageszeitung im Jahr 2023 seither nur mehr als Online-Magazin erscheint.

"Gerade das Wahljahr 2024 hat gezeigt, dass in der aufgeregten Debatte - allen voran in sozialen Medien - eine weitere unabhängige und ausgewogene mediale Stimme gefehlt hat", wird Jelinek in der Stellungnahme zitiert. "Leider sind alle anlässlich der willkürlichen Zerschlagung der 'Wiener Zeitung' im Jahr 2023 geäußerten Warnungen missachtet worden. Alle demokratiepolitischen Befürchtungen sind eingetreten."