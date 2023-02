Football-Kult-Duo Reiterer und Eschlböck: „Es hat unglaublichen Spaß gemacht“

Reiterer und Eschlböck haben einen ganz eigenen Stil etabliert: Sportliche Information kombiniert mit Spontan-Comedy. Da wird über Politik ebenso geblödelt wie über Musik oder Mode, da sagt Reiterer bei jeder Gelegenheit „in Bälde“, da verschluckt sich Eschlböck an seinen Schoko-Kugeln, da wird mit dem Publikum gechattet (etwa mit einem Pistenraupenfahrer, der sich für ein Kicker-Talent hält).

Eschlböck: „Ich habe unseren Stil immer als sportliches Entertainment bezeichnet. Wir sind wie zwei Fans, die nebeneinander auf der Couch vor dem Fernseher sitzen. Im Unterschied zu anderen haben wir keine Gag-Autoren.“ Reiterer: „Ich kann mich an keinen vorbereiteten Schmäh erinnern. Ich könnte den dann auch gar nicht richtig erzählen.“

Beide Kommentatoren erwarten ein hochklassiges Spiel.

Reiterer: „Das gewinnen die Kansas City Chiefs. Weil Quarterback Patrick Mahomes großartig spielt, wenn er fit ist.“ Eschlböck: „Mahomes ist von einem anderen Stern, trotz Verletzung!“ Reiterer: „Er liefert Magie! Er macht Dinge, die niemand anderer macht.“

Eschlböck rechnet mit großer Sport-Unterhaltung: „Wir werden wahrscheinlich ein paar zähe Phasen erleben – und dann wieder unglaubliche Big Plays. Weil beide Quarterbacks Magier sind. Es wird ein sehenswertes und emotionales Spiel!“

Ein Thema zwischen den beiden ist, wie jedes Jahr, auch die Halftimeshow. Heuer singt Rihanna, was der Rockfan Eschlböck mit einem Knurren kommentiert. Reiterer: „Ich freue mich auf Rihanna (beginnt „Umbrella“ zu singen; Anm.). Ich hätte noch lieber Miley Cyrus, wie sie im Lederkostüm auf einem Motorrad ,Born To Be Wild’ singt, aber Rihanna ist auch toll.“