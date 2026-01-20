Nächste Runde in der Milliardenschlacht: Netflix will nun für Warner alles in bar zahlen
Netflix hat sein Angebot für die Studio- und Streaming-Sparten von Warner Bros Discovery nachgebessert: Das Angebot wurde statt dem bisherigen Mix aus Aktien und Cash auf eine reine Barzahlung umgestellt, berichtet Reuters. Der Preis von 82,7 Milliarden US-Dollar wurde nicht erhöht. Mit dem neuen Angebot soll die Übernahmeschlacht um das Filmstudio entscheiden werden. Paramount hatte ein Gegenangebot gestellt.
Laut einer behördlichen Einreichung vom Dienstag würde Netflix im Rahmen der überarbeiteten Vereinbarung den Warner-Bros-Aktionären 27,75 US-Dollar je Aktie in bar bezahlen.
Netflix, bereits jetzt der größte Streaminganbieter, will sich um mehr als 80 Milliarden Dollar den Content von Warner Bros. schnappen, darunter den Überhit „Game of Thrones“, aber auch vieles andere, das man kennt, aus der 102-jährigen Geschichte des Studios. Das Angebot wurde eigentlich schon akzeptiert, bevor Paramount in die Schlacht eintrat. Eigentümer von Paramount, ebenfalls ein legendäres Studio und ein Streaminganbieter, ist seit Kurzem die Familie Ellison rund um Larry (den Vater) und David (den Sohn).
