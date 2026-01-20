Nächste Runde in der Milliardenschlacht: Netflix will nun für Warner alles in bar zahlen

Netflix hat sein Angebot für die Studio- und Streaming-Sparten von Warner Bros Discovery nachgebessert: Das Angebot wurde statt dem bisherigen Mix aus Aktien und Cash auf eine reine Barzahlung umgestellt, berichtet Reuters. Der Preis von 82,7 Milliarden US-Dollar wurde nicht erhöht. Mit dem neuen Angebot soll die Übernahmeschlacht um das Filmstudio entscheiden werden. Paramount hatte ein Gegenangebot gestellt.

Laut einer behördlichen Einreichung vom Dienstag würde Netflix im Rahmen der überarbeiteten Vereinbarung den Warner-Bros-Aktionären 27,75 US-Dollar je Aktie in bar bezahlen.