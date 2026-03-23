Kebekus, Hunziker, Elton: Erste Promis für 7. "LOL"-Staffel bekannt

Die Entertainmentgrößen Carolin Kebekus, Michelle Hunziker (Artikelbild), Max Giermann, Olaf Schubert und Elton machen wieder in der neuen Staffel der Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" mit. Sie sind die ersten Fünf des zehnköpfigen Casts, die Amazon Prime Video für die siebente Staffel (Start 14. Mai) verraten hat. Sie alle haben schon mehrmals mitgespielt.

Moderator Elton kommentierte: "Ich tue es mir noch einmal an. (...) Weil es auch ohne Lachen dann doch Spaß macht." Wer außerdem teilnimmt, wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Zu gewinnen sind 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.