Gottschalk-Nachfolge: Bill und Tom Kaulitz übernehmen "Wetten, dass..?"
Brüder bekannt von Netflix und "Tokio Hotel". Erste Show am 5. Dezember, ORF und SRF sind weiter dabei.
Bill und Tom Kaulitz übernehmen "Wetten, dass..?". Das berichtet das Branchemagazin dwdl. Die beiden Brüder, die mit ihrer eigenen Show auf Netflix erfolgreich sind und als "Tokio Hotel" auch die Popcharts erklommen, folgen damit auf Thomas Gottschalk. Das ZDF teasert die Personalie auf Instagram an.
Laut DWDL wurde auch eine entsprechende Werbung gesichtet.
Die beiden Kaulitze, die auch von Societyseiten bekannt sind (Tom ist mit Heidi Klum verheiratet), sollen demnach am 5. Dezember ihre Premiere moderieren. ORF und SRF sind nach KURIER-Infos weiter dabei.
