Fake News zu Wahlmanipulation: US-Sender leistet Millionenzahlung

US-Präsident Donald Trump wird nicht müde, zu behaupten, er hätte die Wahl 2020 gegen Joe Biden haushoch gewonnen. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin stützte beim Gipfeltreffen in Alaska indirekt das Märchen der gestohlenen Wahl. Während dies von internationalen Beobachtern als „Schmeichelei“ analysiert wird, kann Medien so eine Behauptung viel Geld kosten.

Der ultrakonservative US-Sender Newsmax hat sich nun mit dem Wahlmaschinen-Hersteller Dominion auf eine Zahlung von 67 Millionen Dollar (57,40 Mio. Euro) geeinigt, um einen Rechtsstreit beizulegen. Dominion hatte den Sender 2021 geklagt und ihm Verleumdung vorgeworfen. Newsmax habe Lügen „erfunden, unterstützt, wiederholt und verbreitet“, hieß es in der Klageschrift. Unter anderem habe der Sender behauptet, Dominion habe 2020 Stimmauszählungen manipuliert.