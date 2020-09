Facebook droht in Australien mit Nachrichten-Sperre

Ein geplantes Gesetz in Australien soll Facebook dazu zwingen, für Nachrichteninhalte, die auf seinen Plattformen verbreitet werden, zu bezahlen. Sollte diese Regelung in Kraft treten, will der Online-Konzern Nachrichtenorganisationen und Privatpersonen verbieten, ihre Inhalte Facebook und Instagram in Australien zu teilen, hieß es in einem Posting des Australien-Verantwortlichen Will Easton auf der Website des Unternehmens.

Aus Sicht des Online-Giganten verkennt die geplante Regelung "die Dynamik des Internets und schadet den Unternehmen, die die Regierung vorgeblich schützen will". Zusammenhänge über den wechselseitigen Nutzen von Social Media und Nachrichtenmedien würden ignoriert, schreibt Facebooks Easton.