Medien

Erste Bilder zu neuer Mozart-Serie veröffentlicht

Schauspieler Will Sharpe bei der Filmpremiere zu "A Real Pain".
"White Lotus"-Star Will Sharpe schlüpft für die Sky-Serie "Amadeus" in die Rolle von W.A. Mozart.
21.08.25, 11:30
Kommentare

Sky hat erste Bilder zur neuen Serie "Amadeus" veröffentlicht, die sich um das Leben von Wolfang Amadeus Mozart dreht. Schauspieler Will Sharpe ("White Lotus", "Too Much") ist darin in der Titelrolle des jungen Komponisten zu sehen.

Amadeus

Will Sharpe als Mozart.

Sein musikalischer Rivale Antonio Salieri wird von Paul Bettany ("WandaVision", "A Very British Scandal") verkörpert. 

Amadeus

Paul Bettany spielt Antonio Salieri.

Gabrielle Creevy ("In My Skin", "The Pact") spielt Constanze Weber, Mozarts zukünftige Ehefrau. 

Amadeus

Gabrielle Creevy gibt Constanze Weber.

Netflix-Serie "Too Much": Verliebt am Pub-Klo

Basierend auf Peter Shaffers Bühnenstück wollen Autor Joe Barton ("Black Doves") sowie die Regisseure Julian Farino und Alice Seabright eine Neuinterpretation abliefern. Die fünfteilige Serie ergründet den "sagenumwobenen Untergang" des "Rockstar-Virtuosen des 18. Jahrhunderts", heißt es in der Aussendung. "Amadeus" startet Ende 2025 auf Sky. 

(kurier.at, nobe)  | 

Kommentare