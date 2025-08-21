Erste Bilder zu neuer Mozart-Serie veröffentlicht

Sky hat erste Bilder zur neuen Serie "Amadeus" veröffentlicht, die sich um das Leben von Wolfang Amadeus Mozart dreht. Schauspieler Will Sharpe ("White Lotus", "Too Much") ist darin in der Titelrolle des jungen Komponisten zu sehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sky/Adrienn Szabo Will Sharpe als Mozart.

Sein musikalischer Rivale Antonio Salieri wird von Paul Bettany ("WandaVision", "A Very British Scandal") verkörpert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sky/Adrienn Szabo Paul Bettany spielt Antonio Salieri.

Gabrielle Creevy ("In My Skin", "The Pact") spielt Constanze Weber, Mozarts zukünftige Ehefrau.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sky/Adrienn Szabo Gabrielle Creevy gibt Constanze Weber.