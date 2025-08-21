Erste Bilder zu neuer Mozart-Serie veröffentlicht
Sky hat erste Bilder zur neuen Serie "Amadeus" veröffentlicht, die sich um das Leben von Wolfang Amadeus Mozart dreht. Schauspieler Will Sharpe ("White Lotus", "Too Much") ist darin in der Titelrolle des jungen Komponisten zu sehen.
Sein musikalischer Rivale Antonio Salieri wird von Paul Bettany ("WandaVision", "A Very British Scandal") verkörpert.
Gabrielle Creevy ("In My Skin", "The Pact") spielt Constanze Weber, Mozarts zukünftige Ehefrau.
Basierend auf Peter Shaffers Bühnenstück wollen Autor Joe Barton ("Black Doves") sowie die Regisseure Julian Farino und Alice Seabright eine Neuinterpretation abliefern. Die fünfteilige Serie ergründet den "sagenumwobenen Untergang" des "Rockstar-Virtuosen des 18. Jahrhunderts", heißt es in der Aussendung. "Amadeus" startet Ende 2025 auf Sky.
