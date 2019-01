Emotional stürmische Zeiten und zwei Tote am Bodensee

Regie bei „ Stumpengang“ (heute, Donnerstag, 20.15/ ORF2) führte Michael Schneider. „Die Arbeit mit ihm ist ganz toll. Er schenkt uns großes Vertrauen, hat einen sehr genauen Blick und kreiert

stets eine positive und kreative Stimmung am Set. Außerdem ist es wunderschön, wieder am Bodensee zu drehen“, sagt Nora Waldstätten, die im neuen Fall mit einem weiteren Leichenfund an selber Stelle konfrontiert wird. Ist es die Tat eines Serienmörders oder einfach nur Zufall?

Die ersten Ermittlungen des Ermittlerduos, das sich nach und nach näherkommt, führen allesamt zur Familie des Mordopfers: Die frustrierte Ex-Frau, der pubertierende Stiefsohn – alle haben ein Motiv. Aber auch ein Alibi – das macht die Sache nicht gerade einfacher. Dazu kommen noch Zeilers emotionale Kämpfe mit ihrer Vergangenheit und Zukunft. Tränen werden fließen. Ähnlich überfordert ist Kollege Oberländer mit seiner Rolle als Vater. Das Leben hat eben – wie auch der Bodensee – viele Gesichter: mal malerisch, mal bedrohlich, mal sonnig, mal stürmisch.