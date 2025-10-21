Zuerst verließ Robert Kratky Mitte August aus gesundheitlichen Gründen den ORF, jetzt verliert Ö3 eine weitere Kultstimme. Elke Rock verlässt nach 18,5 Jahren den Radiosender, wie sie in einem emotionalen Instagram-Video mitteilte: "Ich höre auf. Und das ist keine leichte Entscheidung gewesen. Ich habe wirklich lange hin- und herüberlegt."

Elke Rock verlässt ORF: Letzte Sendung am Freitag

Am Freitag moderiert die 42-Jährige ihre letzte Sendung und hofft auf eine große Hörerschaft bei ihrer letzten Sendung.