Eastwood-Interview: KURIER will auch frühere Sereda-Berichte prüfen

Nach dem Wirbel um ein vermeintlich aktuelles Interview mit Clint Eastwood, das im KURIER erschienen ist, vom Schauspieler aber in Abrede gestellt wurde, will der KURIER auch frühere Berichte der verantwortlichen Hollywood-Korrespondentin Elisabeth Sereda prüfen. KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart betonte im Gespräch mit der APA allerdings, dass das Interview nicht "frei erfunden" sei.

"... hätten das auch so deklariert"

"Wenn wir gewusst hätten, dass es sich um eine Montage von Aussagen verschiedener Interviews handelt, hätten wir das auch für die Leser auch so deklariert und nicht etwas vorgegaukelt, was so nicht stattgefunden hat." Sogenannte Round Table-Interviews, bei denen Stars von mehreren Journalisten Fragen gestellt bekommen, sind branchenüblich, auch, sie dann in Interviewform abzudrucken. "Aber nicht aus mehreren Interviews über einen längeren Zeitraum."