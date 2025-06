In eigener Sache

Ein Artikel über Hollywood-Star Clint Eastwood, der vergangenen Freitag zum 95. Geburtstag Eastwoods im KURIER erschien, hat für hohe Wellen gesorgt. Eastwood selbst hat diesen als völlig gefälscht bezeichnet und gemeint, er hat „nie einer österreichischen Publikation namens Kurier ein Interview gegeben“.

Der KURIER legt immer Wert auf höchste Qualität. In diesem Sinne haben wir uns am Dienstag mit der Autorin des Artikels, Elisabeth Sereda, um sofortige Klärung bemüht. Sereda ist seit Jahrzehnten im Hollywood-Geschäft, sie hat für den ORF, die Kronen Zeitung und seit einem Jahrzehnt als freie Autorin für den KURIER Interviews mit den größten Stars geführt. Ihre Nähe zu diesen ist fraglos bekannt. Sie ist auch unter anderem darin begründet, dass Sereda Mitglied der Hollywood Foreign Press Association ist. Also jener Vereinigung, die die Golden Globes vergibt und für internationale Medien aus Hollywood berichtet.