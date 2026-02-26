Peter Cornelius wird bei den 26. Amadeus Austrian Music Awards mit einem Amadeus für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Seit mehr als fünf Jahrzehnten" präge der Singer-Songwriter "mit seiner Musik die österreichische Kulturlandschaft - mit Songs, die Generationen begleitet haben und Texten, die durch ihre Ehrlichkeit, Tiefe und Menschlichkeit berühren", hieß es in einer Presseaussendung vom Donnerstag.

"Der künstlerische Weg von Peter Cornelius ist geprägt von Offenheit, Neugier und dem ständigen Überschreiten musikalischer Grenzen", hieß es weiter. "Von Wien über Frankfurt am Main, Hamburg bis nach New York führte ihn seine Laufbahn, aus der 24 Studioalben hervorgingen."