Drehbesuch bei den neuen Fällen der Gerti B.

Das Leben hat für Gerti B. wieder einige Überraschungen parat – von persönlicher Neuorientierung über neuem Wohnort bis hin zu Unstimmigkeiten im Team gibt es für sie als Kriminalistin auch abseits der Verbrechensaufklärung wieder so einiges zu stemmen. So könnte man die Rahmenbedingungen für die zweite Staffel von „Die Fälle der Gerti B“ grob zusammenfassen. Diese entsteht gerade in Wien und Umgebung. Der Großteil der sechs neuen Folgen, die im Frühjahr 2026 in ORF ausgestrahlt werden sollen, ist bereits im Kasten, wie der KURIER beim Setbesuch am Dienstag in den Wiener Werkshallen in Simmering erfahren hat.

Dorthin, also nach Simmering, hat sich auch Karl Fischer „verirrt“, obwohl er an diesem Tag keine Szene drehen musste. Gekommen ist er trotzdem, weil diese Produktion wirklich etwas ganz Besonderes sei. „Wir verstehen uns untereinander sehr gut“, sagt der Schauspieler. Mit „wir“ meint Fischer nicht nur seine Frau, Susi Stach, die seit 2019 erfolgreich als Gerti B. in der Hauptrolle agiert, sondern das ganze Team – vom Regisseur Sascha Bigler bis hin zum letzten Helfer, der bei der Absperrung steht und dafür sorgt, dass die Dreharbeiten nicht gestört werden. Alle seien gleich wichtig, betont der 68-Jährige, der als Franco Aigner, „pensionierter Entertainer in der Erotikbranche“, noch vier Drehtage zu absolvieren hat. Wie ist es, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten? Fischer antwortet augenzwinkernd: „Es hat vor allem finanziell Vorteile“. Auch sonst sieht er wenig Nachteile. „Man kann abends darüber reden, was den ganzen Tag so passiert ist, und versucht sich auch etwas beim Lernen des Textes zu unterstützen, was vor allem mir zugutekommt. Die Susi tut sich da wesentlich leichter. Ich plage mich fürchterlich.“