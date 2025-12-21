Neuer "Tatort"-Ermittler: Premiere für Denis Moschitto in einer Doppelfolge

Auf einem kleinen Campingplatz in den Niederlanden wird an einem nebligen Morgen ein Mann entführt. Weil er Deutscher ist, schickt die Polizei Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) über die Grenze, um den Fall aufzuklären. Wie sich bald herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer jedoch nicht um einen gewöhnlichen Touristen, sondern um einen verdeckten Ermittler.

Und so führt der neue Hamburger „Tatort“ (heute, 20.15 Uhr, ORF2) mitten ins Milieu der Mocro-Mafia, die für Folterungen, Attentate und Morde durch jugendliche Handlanger bekannt ist. Erzählt wird das in einer Doppelfolge: Gleich im Anschluss an „Ein guter Tag“ ist ab 21.45 Uhr „Schwarzer Schnee“ zu sehen.