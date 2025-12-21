Neuer "Tatort"-Ermittler: Premiere für Denis Moschitto in einer Doppelfolge
Auf einem kleinen Campingplatz in den Niederlanden wird an einem nebligen Morgen ein Mann entführt. Weil er Deutscher ist, schickt die Polizei Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) über die Grenze, um den Fall aufzuklären. Wie sich bald herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer jedoch nicht um einen gewöhnlichen Touristen, sondern um einen verdeckten Ermittler.
Und so führt der neue Hamburger „Tatort“ (heute, 20.15 Uhr, ORF2) mitten ins Milieu der Mocro-Mafia, die für Folterungen, Attentate und Morde durch jugendliche Handlanger bekannt ist. Erzählt wird das in einer Doppelfolge: Gleich im Anschluss an „Ein guter Tag“ ist ab 21.45 Uhr „Schwarzer Schnee“ zu sehen.
Neuzugang
Doppelt fällt auch die Unterstützung für Kommissar Falke aus: Es ist der erste Einsatz für seinen neuen Kollegen Mario Schmitt (Denis Moschitto), ein eigenbrötlerischer Spezialist für Cyberkriminalität, der auf Kommissarin Julia Grosz (Franziska Weisz) folgt. Zudem steht dem deutschen Duo die niederländische Kollegin Lynn de Baer (Gaite Jansen) bei.
Der aktuelle „Tatort“ ist die erste deutsch-niederländische Koproduktion der Krimi-Reihe. Neben Deutsch wird hier auch Niederländisch, Englisch und Arabisch gesprochen. Die Geschichte beruht auf Recherchen des Spiegel-Reporters Jürgen Dahlkamp, der sich mit der wachsenden Drogenkriminalität in den Niederlanden und jungen Auftragskillern beschäftigt hat. Wer mehr über die Hintergründe erfahren will, muss länger aufbleiben: Der NDR zeigt um 0.25 Uhr die Reportage „Heute Kids, morgen Killer – Rekrutiert fürs Verbrechen“, sie ist aber auch in der ARD-Mediathek abrufbar.
