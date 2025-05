Digitaler Kanal ServusTV Sport startet am 29. Mai

Für Sportfans gibt es demnächst eine neue Anlaufstelle: Mit der Live-Übertragung der Austrian Alpine Open ab Donnerstag, den 29. Mai, startet d er neue digitale Sportkanal ServusTV Sport . Dieser bietet 24 Stunden am Tag kostenlos kuratierte Inhalte aus dem breiten Sportrechte-Angebot, dass sich inzwischen bei ServusTV angesammelt hat. Über 50 verschiedene Sportformate vom Live-Sport bis hin zu Sport-Dokus wird es zu sehen geben, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag. ServusTV Sport ist auf der Streamingplattform ServusTV On verfügbar.

Die Austrian Alpine Open machen im Rahmen der DP World Tour, Europas bedeutendster Golf-Turnierserie, vom 29. Mai bis 01. Juni Stopp im Leading Golfclub Gut Altentann. Luke Donald, Kapitän des siegreichen Teams beim Ryder Cup 2023 in Rom, Bernd Wiesberger und Matthias Schwab zählen unter anderem zu den prominenten Teilnehmern. Das Preisgeld beträgt zwei Millionen US Dollar.



Moderatorin Alina Marzi meldet sich an den drei Turniertragen live aus dem Golfclub Gut Altentann am Wallersee. Es kommentiert Erich Weiß. Experte ist die österreichische Golf-Legende Markus Brier.