„...dieser Satz, über den sich Twitter zurecht aufregt...“

Fehlzündung statt Pointe

Jüngster Anlassfall ist die ProSieben-Show „Schlag den Star“. Moderator Ron Ringguth versuchte einen Gag zum Tod des Afroamerikaners George Floyd. Statt der Pointe gab es jedoch eine veritable Fehlzündung. Noch während der Sendung tobte der Onlinemob – der Shitstorm war perfekt.

In der Show waren Sylvie Meis (42) und Lilly Becker (43) gegeneinander angetreten. Bei einem der Wettkämpfe beschlug Becker das Visier des Helms, worauf sie „I can’t see“ (Ich kann nicht sehen) rief. Moderator Ringguth kommentierte dies mit den Worten „Nicht I can't breathe, sondern I can't see.“

Knie im Nacken

„I can't breathe“ waren die Worte von Floyd, als ihm ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken drückte. Floyd starb bei dem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Weltweit protestieren seitdem Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Bei Twitter empörten sich Nutzer über Ringguths Spruch. Auch der Moderator entschuldigte sich später in der Sendung live dafür.

Lilly Becker hatte sich den Slogan der Protestbewegung „ Black Lives Matter“ auf den Arm geschrieben. Das Duell verlor die frühere Ehefrau von Ex-Tennisstar Boris Becker schließlich deutlich gegen Moderatorin und Model Sylvie Meis – aber in Wahrheit redete darüber niemand, sondern alle über den Skandal.