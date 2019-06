Diese Filme und Serien können Sie am Wochenende streamen

3. ANIMA

Wer nicht so lange vor dem Bildschirm sitzen will, kann sich freuen: "ANIMA" dauert nur 15 Minuten. Radiohead-Sänger Thom Yorke kündigt mit dem experimentellen Kurzfilm sein neues, drittes Solo-Album "ANIMA" an, das bereits online verfügbar ist und ab 19. Juli auch physisch erhältlich sein soll. Die Regie für den Kurzfilm übernahm Paul Thomas Anderson ("Magnolia"), die Hauptrolle spielt Yorke selbst.

>> "ANIMA", Kurzfilm, ab 27. Juni bei Netflix