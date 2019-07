Die Streamingtipps der Woche: „Suspiria“, "Mid 90s" und Co.

"Suspiria": Horror-Remake in deutscher Tanzsschule

Amazon erfüllt Wünsche. Der Online-Riese spendierte dem italienischen Regisseur Luca Guadagnino – oscarnominiert für sein „Call me By Your Name“ – 20 Millionen Millionen Dollar, um ein Remake des Horrorfilms „ Suspiria“ zu fabrizieren. Und einen Start im Kino garantierte er auch. Ab Dienstag läuft er auf Prime Video.

„ Suspiria“ von 1977 gilt als Klassiker unter den „Giallos“, einem Subgenre des italienischen Horrors, und erzählt von Morden an einer deutschen Ballettschule. Guidagnino spitzt die politische Situation in seinem Remake ins Offensichtliche zu.

Die RAF hat gerade ein Flugzeug entführt und versucht, Terroristen freizupressen. Eine junge Amerikanerin ( Dakota Johnson) tritt in die Schule einer Tanz-Company ein und wird Ensemble-Mitglied. Dort führen ausschließlich sinistre Frauen das Regiment. Besonders Madame Blanc ( Tilda Swinton) trainiert die Gruppe und interessiert sich für den Neuankömmling. Doch hinter der Kulisse der Tanzschule verbirgt sich eine okkulte Vereinigung. Guadagnino ließ sich von Fassbinder inspirieren und entwirft sein Berlin der 70er-Jahre in leeren Farben. Seine (etwas diffuse) Idee kollektiver Geschichtstraumata steigert er zu einer Orgie, die aussieht wie der Wiener Aktionismus und Pasolinis „Die 120 Tage von Sodom“. Alexandra Seibel

Info:I/ USA 2018.152 Min. Von Luca Guadagnino. Mit Dakota Johnson, Tilda Swinton, Ingrid Caven. Ab 16. Juli.