Die beste Waffe ist Humor

Eine von Peter Pilz gegründete Online-Plattform verbreitete dieser Tage Fake News – und ein SPÖ-Blog übernahm es ungeprüft. Anonyme KURIER-Redakteure hätten den Kanzler wegen Falschaussage angezeigt und beschrieben, wie der KURIER „auf Linie“ gebracht werden sollte. Unser Redakteursausschuss hat umgehend klargestellt, dass die Redaktion damit nichts zu tun hat.

Unsere Leserinnen und Leser wissen, dass der KURIER seit Jahrzehnten in der Tradition des großen Hugo Portisch steht. Wir berichten, was ist und garantieren ein breites Meinungsspektrum. Der KURIER war und ist die Tageszeitung des unabhängigen, demokratischen, marktwirtschaftlichen und sozialen Österreichs – seit seiner Gründung 1956. „Die Redaktion hält sich von allen direkten und indirekten Einflüssen politischer Parteien und Interessengruppen frei“, steht in unserem Redaktionsstatut.