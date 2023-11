Deutsche Zeitungsbranche im Streit mit Fernsehriesen

Mehr als zwanzig Jahre dauert die rechtliche Auseinandersetzung privater deutscher Medien mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk um deren Onlineangebote an. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) erhöht im Streit mit der ARD nun den Druck und hat erneut die EU-Kommission eingeschaltet.

Ähnlich wie in Österreich, stoßen sich deutsche Zeitungsverlage an der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen im Internet, die aus Sicht der Verleger zu textlastig ausfällt. Sie sehen die Gefahr, dass die Angebote zu sehr ihren eigenen ähneln könnten und es zu Wettbewerbsnachteilen kommt. Anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanzieren sich Medienhäuser über Werbung, Abos und Verkauf. ARD, ZDF und Deutschlandradio werden hingegen durch den Rundfunkbeitrag finanziert, der als Haushaltsabgabe der künftigen ORF-Gebühr ähnelt. In Deutschland ist per Staatsvertrag festgelegt, dass die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen nicht zu sehr den Textangeboten der privaten Medienhäuser ähneln dürfen. Immer wieder wird darüber gestritten, wie weit oder eng das im konkreten Fall auszulegen ist.