Der Öko im gallischen Dorf: Idefix ist 60 Jahre alt

Er trägt keinen Helm mit Flügeln, schleudert keine Hinkelsteine und schlägt keine Römer. Und doch gehört Idefix zum Asterix-Universum wie der Zaubertrank und der unstillbare Appetit von Obelix. Seinen ersten Auftritt hatte der kleine Hund vor 60 Jahren. Gefeiert wird der runde Geburtstag, wie es sich gehört – und zwar ausgiebig. Schließlich liebt man im gallischen Dorf bekanntlich nichts so sehr wie ein ordentliches Fest. Hauptsache, die Römer bekommen nichts vom Kuchen.

Klein, weiß – und plötzlich unübersehbar

Im März 1965 tauchte der kleine schwarz-weiße Hund erstmals in einem Asterix-Abenteuer von René Goscinny und Albert Uderzo auf – stumm, namenlos, fast übersehbar. Heute hat sich Idefix zum festen Bestandteil des gallischen Kosmos gemausert: als Kultfigur, geliebt von Jung und Alt, und als charismatischer Anführer seiner eigenen Animations- und Comicserie "Idefix und die Unbeugsamen", in der er mit unbeirrbarem Mut und gallischem Trotz einer kleinen Schar widerständiger Tiere vorsteht, die den Römern die Stirn bieten.

Zwar trat Idefix offiziell im März 1965 in "Le Tour de Gaule" – im Deutschen unter dem Titel "Tour de France" bekannt – ins Bild. Im französischen Asterix-Kanon ist das der fünfte, im Deutschen der sechste Band der Comic-Reihe. Doch was zählt im gallischen Dorf schon ein genaues Datum?

Ganz nach gallischer Art

Hoch gelebt wird in mehreren Etappen: am 11. Juni mit einer Luxusausgabe des Asterix-Debüt-Albums in Frankreich, zeitgleich mit dem achten Comic-Buch von "Idefix und die Unbeugsamen". Der erscheint Anfang Juli auch auf Deutsch – unter dem Titel "Die Jagd nach dem grünen Fläschchen". Und im Herbst darf der kleine Hund natürlich ebenfalls nicht fehlen: Dann kehrt er im nächsten Asterix-Abenteuer "Asterix in Lusitanien" zurück auf die große Comicbühne.

Bereits am 1. Juni hat das Museum für Kommunikation in Berlin den Geburtstag mit einem Aktionstag zelebriert – inklusive großem Doppelgänger-Wettbewerb, bei dem das beste Idefix-Ebenbild gesucht wurde. Ganz nach gallischer Art gilt: Gefeiert wird, wann und wo man mag – Hauptsache mit Humor. Und wer es genau nimmt, könnte ohnehin einwenden: Sein allererster Auftritt war schon im November 1963 in der französischen Jugendzeitschrift "Pilote". Aber zum Star wurde Idefix erst, als er sich an Obelix' Fersen heftete.