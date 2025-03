Der Bayer in "Die Toten von Salzburg": Endlich „die Axt im Walde“ spielen

Beinahe zehn Jahre läuft die Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ nun schon. Für den Schauspieler Michael Fitz ist das „eine schöne Sache“. Im Herbst 2014, als Fitz zum Casting eingeladen wurde, sei das nicht im Geringsten absehbar gewesen. „Da hat sich das Who is Who der österreichischen und bayerischen Schauspieler die Klinke in die Hand gegeben“, erzählt er. „Es hat viel Spaß gemacht – das ist bei Castings nicht oft so –, aber ich bin nach Hause gefahren und hab das wieder völlig vergessen.“ Ein halbes Jahr später sei dann der Anruf gekommen, „dass sie mich haben wollen, das war wirklich sehr überraschend.“

Mittlerweile habe man auch einen Skandal überstehen müssen, „der in Österreich hohe Wellen geschlagen hat“, sagt Fitz, „aber die Reihe hat es überlebt“. Anfang 2023 wurde bekannt, dass der bisherige Hauptdarsteller Florian Teichtmeister wegen des Besitzes pornografischer Darstellungen von Minderjährigen angeklagt wurde. In der neunten Folge „Schattenspiel“ war Teichtmeister daher nur am Schluss kurz zu sehen, um dessen Rolle des Majors Palfinger zu verabschieden.

Schwierig „Wir haben genau so wenig davon gewusst wie das Publikum und auf einmal wurde diese Sache – vor allem in Österreich – sehr laut und sehr klar. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht drin. Aber es hat sich herausgestellt, dass vieles, was da ans Licht kam, schon länger Thema war. Und das war für uns schwierig. Da hat man jahrelang ein Bild von einem Kollegen, und ist einfach nur erstaunt, wenn plötzlich so etwas hochkocht.“ Die Folgen mit Teichtmeister werden nun weder im ORF noch im ZDF gezeigt. „Das ist vor allem für die, die bei der Wiederausstrahlung Geld kriegen, bitter, weil da neun Folgen im Giftschrank verschwunden sind“, sagt Fitz. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir möglichst viele Folgen in der neuen Konstellation ansammeln. Über alles wächst Gras, die Dinge gehen ihren Lauf – abgesehen davon, dass der Kollege wahrscheinlich in Europa auf keiner Bühne und vor keiner Kamera mehr sein Gesicht zeigen wird. Aber das ist tatsächlich seine eigene Schuld.“

© ORF / Lisa Kutzelnig

Die Reihe wurde ohne Teichtmeister fortgesetzt, wodurch die Salzburgerin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und der bayerische Grantler Hubert Mur (Fitz) zu den tragenden Ermittlerfiguren wurden. „Das hat uns beiden ein bisschen mehr Raum gegeben“, meint Mur. Die Figuren seien von Erhard Riedelsberger (Regie und Drehbuch) und Klaus Ortner designt worden, aber er habe „doch sehr viel Freiraum“, meint Fitz. „Die Dialoge waren gut, der Humor war gut. Insofern war das eine g’mahte Wiesn“, sagt der Bayer. „Ich hab’ davor eher die netten, ein bisschen angefreakten Männer von nebenan gespielt, aber ich durfte nie die wirkliche Axt im Walde spielen. Und da war der Mur schon ein gefundenes Fressen für mich.“

Zur Person: Michael Fitz Film und Musik

Michael Fitz (geb. 1958) stammt aus der bekannten Münchner Künstlerfamilie Fitz, zu seinen Verwandten zählen u. a. Lisa Fitz und Florian David Fitz. Er spielt in zahlreichen TV-Produktionen, größere Popularität erreichte er im „Tatort“ als Carlo Menzinger.

Fitz tritt auch als Musiker auf Salzburg-Krimi

2015 stand Fitz erstmals für „Die Toten von Salzburg“ vor der Kamera. Im aktuellen, elften Fall „Mord in bester Lage“ (heute, 20.15 Uhr, ORF 2) ermitteln er und Fanny Krausz im Immobilienmilieu. Der Tod einer Maklerin scheint Resultat eines nicht verarbeiteten Verlusts zu sein. Noch im ersten Halbjahr 2025 wird Teil 12 gedreht



Nicht austauschbar Der Schauplatz sei „nicht austauschbar“, meint Fitz. „Das ist schon ziemlich auf Salzburg zugeschnitten. Zumal die Stadt das Ganze auch unterstützt, um noch mehr Tourismuswerbung zu machen.“ Wobei Salzburg das kaum mehr notwendig habe, so Fitz. „Wenn es in Richtung Festspiele geht, können Sie da ja gar nicht mehr drehen, weil die Leute in solchen Massen auftreten. Für uns ist das der Grund, dass wir meistens zwischen Ostern und maximal Pfingsten drehen.“ Die Folgen, die diese Attraktivität für die Immobiliensituation hat, werden in der aktuellen Folge, „Mord in bester Lage“ (heute, 20.15 Uhr, ORF 2) beleuchtet – wo aufgrund der hohen Preise üble Machenschaften Platz greifen. „Die Situation ist jener in deutschen Großstädten mit großer Anziehungskraft nicht unähnlich. Das wirkt sich auf Leute, die ein relativ normales Einkommen haben, sehr negativ aus. Ich zum Beispiel könnte mir ein Leben in München und Umgebung nicht mehr leisten. Wir haben ewig gesucht, bevor wir in Niederbayern fündig geworden sind.“

© ORF / Lisa Kutzelnig