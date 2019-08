"Day of Rock": Festivalstimmung auch bei Hausschlapfenträgern

Wozu sollte man sich beim Frequency Festival freiwillig mit tausend anderen vor eine Bühne in St. Pölten drängen, wenn man zu Hause erste Reihe fußfrei in der Lieblingsjogginghose und in Hausschlapfen Größen wie Mick Jagger und Co. bei der Arbeit zusehen kann?! Okay, so ein Festival live mitzuerleben, hat seinen Reiz. Aber wenn man dann ans lauwarme Bier im Plastikbecher und an die wandelnden Testosteronüberschüsse am Zeltplatz denkt, klingt so ein Tag auf der Couch durchaus verlockend. Für musikalische Unterhaltung sollte heute, Donnerstag, auf ORF III gesorgt sein. Dort wird von früh bis spät gerockt, gepoppt, geschunkelt und gesungen. Das hat mittlerweile Tradition, immerhin wird der „Day of Rock“ bereits zum achten Mal zelebriert.

Der Konzertmarathon beginnt zum Frühstück mit „ Amy Winehouse live at the Porchester Hall“ um 8.45 Uhr. ORFIII zeigt das Konzert aus der Porchester Hall in London 2007. Am Höhepunkt ihrer Karriere verzauberte Winehouse das Publikum mit ihrer unnachahmlichen Stimme und Hits wie „Valerie“, „Rehab“ oder „Tears Dry on Their Own“. Um 9.40 Uhr übernehmen „Dire Straits“ mit „On the Night“ aus Rotterdam 1992. „ Eurythmics“ betreten in „Live from Heaven“ um 10.40 Uhr die Bühne. Aufgenommen im „The Heaven Club“ 1983 in London zeigt das Konzert Annie Lennox und Dave Stewart am Höhepunkt ihrer Karriere und beinhaltet Songs wie „Who’s That Girl“ und „Sweet Dreams“. Danach steht David Bowies „Reality Tour“ (11.45) aus 2003 auf dem Programm. Um 12.45 geht es nach Rom mit Genesis.