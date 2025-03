"Daredevil"-Serie: Marvel lässt die Teufelsmaske zunächst einmal einpacken

Disney+ führt "Daredevil: Born Again" nach der Doppelfolge zu Beginn (5. März) jeweils wöchentlich mit einer neuen Folge ab Mittwochfrüh (3:00) weiter. Am 26. März gibt es ebenfalls zwei neue Folgen. Das Finale läuft am 16. April (ab 3:00 Uhr morgens auf Disney+).