Crowdfunding-Kampagne: "Das Feuilleton" hat es geschafft

Das Crowdfunding f├╝r die auf Kultur, Medien, Zeitgeschichte und Debatten fokussierte Monatszeitung l├Ąuft weiter. "Je mehr Mittel wir haben, desto mehr tollen Journalismus k├Ânnen wir machen", so das Feuilleton-Herausgebergremium. Ein Jahresabo kostet 60 Euro und umfasst zehn Ausgaben, ein F├Ârdererabo kommt auf 120 Euro.

"Das Feuilleton" richtet seinen Fokus auf Artikel abseits des tagesaktuellen Gesch├Ąfts. In der Anfang Oktober erschienenen Nullnummer wird etwa die schillernde Karriere der Farbe Pink, das Comeback-Ph├Ąnomen und die Anwendung von K├╝nstlicher Intelligenz (KI) auf schwarz-wei├če Filme thematisiert. Auch ein Interview mit Meg Ryan und eine Spurensuche in Dartmoor im S├╝den Englands zu Sir Arthur Conan Doyle und seiner ber├╝hmten Geschichte "The Hound of the Baskervilles" findet sich in der Ausgabe.

Die Nullnummer wurde im Alleingang finanziert. Als Medieninhaber scheint der Verein zur F├Ârderung des ├Âsterreichischen Feuilleton-Journalismus auf. Dieser wurde eigens f├╝r die Zeitung als Non-Profit-Organisation gegr├╝ndet. Jeder Euro, der eingenommen wird, werde in den Journalismus investiert, versprach Herausgeber Baumgartner. Man gelte zwar Texte nach branchen├╝blichem Honorar ab, aber stelle beispielsweise niemanden an.