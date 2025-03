Abgesagte Corona-Debatte im ORF: Laut Politberater Hofer eine "Gratwanderung"

Am Mittwochabend hätte sich die ORF-NÖ-Sendung „Ein Ort am Wort“ mit der Corona-Pandemie, fünf Jahre nach deren Ausbruch, beschäftigen sollen. Der Boykott durch zwei Mediziner führte zur Absage – und die thematisierte die Niederösterreich-Ausgabe von „Bundesland heute“ am Mittwoch in einem langen Beitrag.

ORF-Landesdirektor Alexander Hofer erklärte zur Sendung, diese sollte ermöglichen, „die immer wieder kritisierten Diskussionen, die sich in Blasen abspielen, in den Echokammern des Netzes, aufzubrechen und an einem Abend in einem Wirtshaus im Land tatsächlich zusammenzukommen und Meinungen auszutauschen.“ In den letzten Ausgaben sei es auch durch umsichtige Vorbereitung und Gesprächsführung gelungen, „sehr, sehr genau zwischen Meinung, die wir zulassen wollen, aber auch unwidersprochenen Fakten zu unterscheiden. Dieses Angebot geht nur, wenn alle an einem Tisch sind.“